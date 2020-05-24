В ДТП погиб чемпион Франции

Новости спорта:Футболиста не стало в больнице.

Бывший нападающий Осера, Сент-Этьена и других клубов Фабрис Леполь погиб в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Осера.

Экс-футболисту было всего 43 года.

"Клуб оплакивает одного из своих бывших игроков. Фабрис Леполь, игрок Осера с 1990-го по 1998-й, а затем с 2000-го по 2002-й, умер в результате трагического дорожного происшествия.

L'AJ Auxerre pleure la disparition de l'un de ses anciens joueurs.



Fabrice Lepaul, joueur de l'AJA de 1990 à 1998 puis de 2000 à 2002, est décédé suite à un tragique accident de la route.



Nous adressons toutes nos condoléances et notre soutien à la famille de Fabrice. pic.twitter.com/DlRyUqEmNK — AJ Auxerre (@AJA) May 23, 2020

Мы выражаем наши соболезнования и поддержку его семье", - пишется в заявлении клуба.

Отметим, что Фабрис Леполь с Осером стлал чемпионом Франции сезона-1995/96. Также он имел опыт выступлений за юношеские сборный Франции разных возрастов.