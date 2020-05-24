Касильяс намекнул на возвращение в Реал

Новости спорта:Экс-голкипер "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс вспомнил свой последний матч в составе "Королевского клуба".

Размести фото после финального свистка Касильяс добавил: "Однажды я вернусь".

Икер Касильяс защищал ворота "Реала" в течение 16-ти сезон, сыграв за это время 725 матчей во всех турнирах. В составе "Королевского клуба" голкипер пять раз становился чемпионом Испании, дважды завоевывал Кубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов и выигрывал клубный чемпионат мира.

Ранее Касильяс завершил свою активную игровую карьеру и объявил, что будет баллотироваться на пост президента испанской футбольной федерации.