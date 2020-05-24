Стадион Черноморца сумели продать с 17-й попытки

Новости спорта:Стадион Черноморца сумели продать. У клуба могут быть проблемы.

По информации ТаТоТаке, стадион «Черноморец» был продан некой американской компании за 5 миллионов долларов. Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц 16 раз пытался продать объект.

Информации о том, зачем новым собственникам объект со стадионом, ресторанами, офисными помещениями и отелем, пока нет. Возможно, постройка казино.

Что касается футбольного клуба, который выступает в Первой лиге, то из-за нового собственника арены могут возникнуть проблемы с арендой стадиона на матчи.

У «Черноморца» есть финансовые проблемы, и клуб не потянет аренду по рыночной цене.