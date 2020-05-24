Защитник Шахтера: Хочется уже и УПЛ, и Лигу Европы начать

Новости спорта:Защитник Давид Хочолава прокомментировал контрольный матч.

Защитник «Шахтера» Давид Хочолава прокомментировал контрольный матч с «Рухом» и возвращение футбола.

«Конечно, очень приятно вернуться. Хотелось бы уже официальный матч, но хотя бы так. Уже какой-то настрой есть. Физически хорошо себя чувствую, но с мячом и командные связи еще нужно наработать. Мы были дома, но тренировались, поддерживали форму».

«Сейчас больше по тактике, по связям, а физическая форма нормальная. Хочется уже и чемпионат и Лигу Европы начать», - сказал Хочолава.

Чемпионат Украины может возобновиться 30-го мая или 6-го июня.