Клубы Серии А выстроились в очередь за Гетце

Новости спорта:Немец станет свободным агентом по итогам текущего сезона.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает SempreInter.

По информации источника, в услугах 27-летнего немца заинтересованы сразу несколько клубов Серии А. В число претендентов входят Интер, Лацио, Рома и Милан.

Напомним, в текущем сезоне Гетце провел за дортмундцев 19 матчей во всех турнирах, забив три гола.

Накануне стало известно, что Боруссия не будет продлевать сотрудничество с Гетце. Футболист покинет "шмелей" летом на правах свободного агента.