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Ювентус повесил ценник на Игуаина

Ювентус повесил ценник на Игуаина
19:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Туринский клуб готов рассмотреть предложения, начиная от 18 миллионов евро.

Боссы Ювентуса заявили, что не против расстаться со своим форвардом Гонсало Игуаином, утверждает TuttoJuve.

Туринский клуб потребует за аргентинского футболиста минимум 18 миллионов евро. Отмечается, что на 32-летнего игрока претендуют Ривер Плейт, Ньюкасл и Вулверхэмптон.

Интересно, что сам Гонсало желает завершить карьеру в родном Ривер Плейт.

Напомним, что контракт Игуаина с Ювентусом завершается 30 июня 2021 года. 

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В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами. 

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ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
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