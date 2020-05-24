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Милевский травмировался в финале Кубка Беларуси

Милевский травмировался в финале Кубка Беларуси
19:47 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок БАТЭ наступил на ногу украинцу.

Нападающий Динамо-Брест Артем Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси против БАТЭ. Защитник клуба из Борисова Борис Капитович наступил на ногу украинца после приземления.

Милевский не сумел продолжить поединок и был заменен на 106-й минуте поединка. Вместо Артема на поле появился Сергей Кривец.

Артем в нынешнем сезоне провел 18 матчей за Динамо-Брест, отличившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Финал Кубка Беларуси завершился минимальной победой БАТЭ со счетом 1:0. Победный гол забил Захар Волков на 120+1 минуте поединка.

Следующий поединок Динамо-Брест проведет 31 мая против Руха в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси.

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, Кубок Беларуси.
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