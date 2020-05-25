Скачать
Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Известный теннисист арестован за избиение бывшей жены
Известный теннисист арестован за избиение бывшей жены
Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)
Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте

Зидана могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро

Зидана могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро
08:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Специалист посетил деревню в окрестностях Мадрида.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан нарушил режим самоизоляции, покинув Мадрид. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский специалист уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, который он купил в прошлом году.

Согласно мерам по предотвращению распространения коронавируса, жителям испанской столицы запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев. Тренера "сливочных" могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро.

Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)

Отметим, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Зинедин Зидан, Коронавирус, ФК Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубль и автогол Хинтереггера - в обзоре матча Бавария - Айнтрахт (Видео)
02 БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
03 Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)
04 Идеальный штрафной удар от Левена - в обзоре матча Шальке - Аугсбург (Видео)
05 Десна разгромила представителя Первой лиги в товарищеском матче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь