Зидана могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро

Новости спорта:Специалист посетил деревню в окрестностях Мадрида.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан нарушил режим самоизоляции, покинув Мадрид. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский специалист уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, который он купил в прошлом году.

Согласно мерам по предотвращению распространения коронавируса, жителям испанской столицы запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев. Тренера "сливочных" могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро.

Отметим, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.