Зидана могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро

Главный тренер Реала Зинедин Зидан нарушил режим самоизоляции, покинув Мадрид. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, французский специалист уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида, чтобы посетить дом, который он купил в прошлом году.
Согласно мерам по предотвращению распространения коронавируса, жителям испанской столицы запрещено уезжать за черту города, не считая особых случаев. Тренера "сливочных" могут оштрафовать на сумму в размере 1,5 тысячи евро.
Отметим, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.