Рома намерена продлить арендное соглашение с экс-игроком Шахтера

Новости спорта:Армянин может остаться в римском клубе.

Итальянская «Рома» намерена продлить арендное соглашение с полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

По данным источника, римляне рассчитывают предложить лондонскому «Арсеналу», которому принадлежат права на футболиста, вариант с продлением аренды на сезон-2020/21 с обязательным выкупом летом 2021 года.

Отмечается, что в этом случае 31-летнему Мхитаряну предстоит продлить контракт с «канонирами», который рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне Мхитарян провел 13 матчей за «Рому» и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов отпустить Мхитаряна, если получит предложение в размере около 10 млн фунтов стерлингов.