Милевский: Бразильцам Шахтера позавидует каждый

Новости спорта:Экс-форвард киевского «Динамо» высоко оценил легионеров донецкого клуба.

Бывший лидер киевского «Динамо» Артем Милевский вспомнил времена, когда чемпионат Украины по силе ничем не уступал ведущему европейскому первенству.

«То, что было раньше... «Металлист» Маркевича, «Днепр»... Такие звезды играли. А бразильцы «Шахтера», которые сейчас являются для меня показателем. Как бы я не относился к «горнякам», какие бы у нас не были зарубы, но где они сейчас играют? Они играют в таких командах, что позавидует каждый», - рассказал Милевский.

Напомним, недавно Милевский получил травму в финале Кубка Беларуси.