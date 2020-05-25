Лунин отправился на море (Фото)

Новости спорта:Украинский вратарь «Овьедо» воспользовался ослаблением карантинного режима.

21-летний голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин, который защищает цвета «Овьедо» на правах аренды, съездил на море вместе со своей невестой Анастасией Томазовой.

Карантинные меры, принятые из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, были смягчены в последнее время, что сделало поездку возможной.

Контракт украинца с «Овьедо» рассчитан до конца сезона. В текущем сезоне Лунин провел за «Овьедо» 9 матчей в Сегунде, где пропустил 10 мячей, один раз оставив свои ворота в неприкосновенности.