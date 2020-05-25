Чемпионат возобновится матчем Динамо - Шахтер

Новости спорта:Киевская команда провела тренировку на своей базе.

После одного выходного дня в понедельник первая команда «Динамо» возобновила тренировки на клубной базе.

Подопечные Алексея Михайличенко собрались на УТБ «Динамо» в 10 утра, а в 11 приступили к тренировке.

Во вторник в графике подготовки команды также значится утреннее занятие. Дальнейший график будет сформирован после того, как станет известна официальная дата чемпионата.

В первой официальной игре после перерыва, связанного с карантином, «Динамо» встретится с «Шахтером». Предварительно базовой для 24-го тура называлась дата 30-е мая.