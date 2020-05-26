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Брюгге планирует выкупить контракт Соболя у Шахтера

Брюгге планирует выкупить контракт Соболя у Шахтера
14:47 Сегодня Телеграф УАФ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский защитник «Брюгге» получит золотые медали чемпионата Бельгии.

Защитник бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь в досрочно завершенном чемпионате Бельгии вместе с «Брюгге» получит золотые медали.

– Эдуард, поздравляем с выигрышем чемпионата!

– Спасибо. Я был очень рад помочь своей команде в прошлом сезоне. Я участвовал во многих матчах «Брюгге» и счастлив, что стал частью этой великой победы. Думаю, «Брюгге» заслуженно стал лучшим в Бельгии.

– Теперь – в отпуск?

– Еще нужно дождаться решения, на когда будет назначен старт следующего чемпионата. Тогда уже наставник определит время, когда команда должна собраться.

– Какие твои личные планы?

– «Брюгге» хочет продлить со мной сотрудничество. Клуб планирует выкупить мой контракт у «Шахтера». Сейчас переговоры с горняками, которым я принадлежу, на завершающем этапе.

– Это и твое желание тоже?

– Да. В «Брюгге» меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать. Когда я переходил сюда, поставил себе целью закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересованным в моих услугах, это только добавило мне энергии в работе.

– Евро-2020 пришлось отложить.

– Это было прогнозируемо после того, как стало известно, с какой силой коронавирус распространяется по всему миру. Здоровье людей – превыше всего. Верю, что со временем все образуется, и соревнования войдут в свой привычный ритм.

– До 2021 года сборная Украины станет сильнее?

– Трудно сказать, но по крайней мере впереди еще год работы, во время которой будет возможность подготовиться еще лучше. Несмотря на то, что мы заняли первое место в своей отборочной группе, нам еще есть над чем работать.

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– Все с нетерпением ждут встреч сборной Украины с командами Германии, Испании и Швейцарии в Лиге наций.

– Да, сборную Украины ожидают сверхтяжелые поединки. Но нам приятно быть в когорте лучших команд Европы. Матчи против Германии, Испании и Швейцарии, уверен, будут интересными. Мы своей игрой и результатом заслужили быть в элите. Уверен, что в будущем сборная Украины будет радовать своих поклонников большими победами. По крайней мере, потенциал для этого у нашей команды огромный.

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ФК Шахтер, УПЛ, Эдуард Соболь, УАФ.
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