Дирк Кейт станет главным тренером

Новости спорта:Футболист близок к получению работы.

Бывший полузащитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Дирк Кейт станет новым главным тренером роттердамского Фейеноорда. Об этом сообщает Football Oranje со ссылкой на главного редактора De Telegraaf Валентейна Дриессена.

По информации источника, именно Кейт станет сменщиком Дика Адвоката в клубею Назначение состоится по окончании сезона-2020/21.

Помощником Кейта будет экс-форвард Селтика и Барселоны Хенрик Ларссон и Альфонс Гронендейк.

Стоит отметить, что Кейт завершил карьеру в 2017 году, однако уже в 2018 возобновил ее в любительском клубе Квик Бойз.