Шахтер провел тренировку без Матвиенко

Новости спорта:Защитник «Шахтера» получил повреждение в товарищеском матче с Рухом.

Во вторник, 26-го мая, донецкий «Шахтер» провел очередную на базе «Святошин».

По индивидуальной программе работали травмированные Максим Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано и Артем Бондаренко.

Также пока не занимается в общей группе Николай Матвиенко, который получил повреждение в товарищеском матче с «Рухом». По словам клубных медиков, к полноценным тренировкам защитник приступит через несколько дней.

В текущем сезоне Матвиенко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.