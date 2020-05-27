Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)

Новости спорта:Мюнхенский клуб добыл ключевую победу в борьбе за чемпионский титул.

В центральном матче 28-го тура чемпионата немецкой Бундеслиги "Бавария" победила на выезде «Боруссию» из Дортмунда 1:0.

В Дортмунде сыграли ключевой поединок в борьбе за чемпионский титул. В конце первого тайма Киммих мастерски перебросил вратаря хозяев Бюрки и вывел «Баварию» вперед. Счет 1:0 в пользу мюнхенцев удержался до финального свистка.

В Бундеслиге уверенно лидирует «Бавария», которая набрала 64 очка. На втором месте «Боруссия» (Дортмунд) - 57. На третьем месте «РБ Лейпциг» - 54.Четверта позиция у «Байера» - 53.