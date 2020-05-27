Месси демонстрирует потрясающую форму (Видео)

Пресс-служба каталонской Барселоны поделилась видеороликом с интересным фрагментом тренировки клуба.
На данном видео лидер клуба форвард Лионель Месси демонстрирует потрясающую форму после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
Football isn't ready. pic.twitter.com/4nmNnqJErr
— FC Barcelona (from ) (@FCBarcelona) May 26, 2020
"Футбол не готов", - подписали ролик работники пресс-службы, намекая на то, что футболист не растерял форму.
Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим форвардом в истории финалов Лиги чемпионов.