Месси демонстрирует потрясающую форму (Видео)

Новости спорта:Футболист находится в полном порядке.

Пресс-служба каталонской Барселоны поделилась видеороликом с интересным фрагментом тренировки клуба.

На данном видео лидер клуба форвард Лионель Месси демонстрирует потрясающую форму после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

"Футбол не готов", - подписали ролик работники пресс-службы, намекая на то, что футболист не растерял форму.

Ранее сообщалось, что Месси стал лучшим форвардом в истории финалов Лиги чемпионов.