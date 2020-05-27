Виллиан может покинуть Челси, но остаться в Лондоне

Новости спорта:Лондонские клубы хотят заполучить бразильского вингера.

Полузащитник Челси Виллиан может стать игроком Арсенала или Тоттенхэма в летнее трансферное окно, информирует издание The Telegraph.

Контракт бразильца с Челси подходит к концу, и он должен получить статус свободного агента. Лондонские клубы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в летнее межсезонье.

Виллиан присоединился к Челси в 2013 году из Анжи. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 37 поединков, отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Тоттенхэм также проявляют интерес к нападающему Боруссии М Алассану Плеа.