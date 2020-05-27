Маркевич: Другого выхода не было

Новости спорта:Глава комитета сборных УАФ – о переносе ЧЕ-2020.

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич прокомментировал перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

«Другого выхода не было. Ничего страшного, за год, надеюсь, кто-то подрастет из молодежи. И если все обойдутся без травм, то сине-желтые могут серьезно заявить о себе на континентальном форуме в 2021 году. По крайней мере текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высокий. Важно не опустить планку», – сказал Маркевич.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро с первого места в отборочной группе, опередив команды Португалии и Сербии.