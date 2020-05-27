Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
Бавария обыграла Боруссию Д в чемпионской гонке (Видео)
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов

Маркевич: Другого выхода не было

Маркевич: Другого выхода не было
14:09 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Глава комитета сборных УАФ – о переносе ЧЕ-2020.

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич прокомментировал перенос Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

«Другого выхода не было. Ничего страшного, за год, надеюсь, кто-то подрастет из молодежи. И если все обойдутся без травм, то сине-желтые могут серьезно заявить о себе на континентальном форуме в 2021 году. По крайней мере текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высокий. Важно не опустить планку», – сказал Маркевич.

Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро с первого места в отборочной группе, опередив команды Португалии и Сербии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Евро, Мирон Маркевич, Евро-2020, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
02 Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
03 Бундеслига: Айнтрахту удалось прервать серию поражений
04 У Тернополя забрали финал Кубка Украины
05 Бундеслига: Бавария с минимальным преимуществом обыграла Боруссию Д
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь