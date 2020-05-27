Бэйл: Почему меня освистывают?

Новости спорта:Гарет Бэйл возмутился поведению фанатов "сливочных" на трибунах.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл вспомнил, как его впервые освистали болельщики и высказался об этой особенности фанатов Королевского клуба.

"В каждом матче на нас оказывается огромное давление. Если сыграешь не лучшим образом, окажешься в центре внимания. Меня освистывали 80 тысяч человек, когда я играл не очень хорошо. Это не очень здорово. И такое случалось не раз! Когда это случилось впервые я подумал: "Это еще что такое?!"

Такие вещи не лучшим образом сказываются на уверенности. Почему меня освистывают? Для меня это самый большой вопрос! Я не могу этого понять. Когда на поле появляются проблемы, ты ждешь поддержки от болельщиков. Думаешь, что они помогут тебе сыграть лучше, но, похоже, они думают по-другому. Они просто освистывают тебя, и ты начинаешь чувствовать себя еще хуже, теряешь уверенность. Уровень игры падает и это расстраивает их еще больше. Это такая особенность Реала. Подобное происходит и в других клубах, но Реал этим особенно славится", - цитирует Бэйла AS со ссылкой на Erik Anders Lang Show.

Ранее Бэйл высказал свое недоумение от того, что людей беспокоит его увлечение гольфом.