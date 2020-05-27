Карпаты подтвердили смену владельца клуба

Новости спорта:Он выкупил долю почетного президента Львов Петра Дыминского.

Карпаты на официальном сайте подтвердили, что Олег Смалийчук стал новым владельцем клуба.

Смалийчук выкупил долю в клубе почетного президента Львов Петра Дыминского, что позволило ему стать конечным бенефициаром одной из компаний-основателей юридического лица футбольного клуба Карпаты.

Теперь бывший вице-президент зелено-белых владеет 50% доли в клубе, остальные 50% принадлежат компании из Британских Виргинских островов, конечный бенефициар которой неизвестен. По неофициальной информации, это Игорь Коломойский.

Смалийчук занимал должность вице-президента Карпат в период с 2017 по 2019 год. Сейчас он претендует на пост руководителя украинской Премьер-лиги.

На сегодняшний день Карпаты занимают последнее место в чемпионате Украины. Следующий матч львовяне должны проведут в ближайшие выходные против Мариуполя.