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Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве

Шахтер готов доиграть все матчи сезона в Киеве
16:53 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В том числе и ближайший матч против Динамо.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что клуб ведет переговоры с руководством НСК Олимпийский о проведении оставшихся матчей чемпионата. По его словам, Горняки рассчитывают там доиграть все домашние поединки сезона.

«Будем играть на Олимпийском. Сейчас заключаем договор с Олимпийским, думаю, все будет нормально, и игра [с Динамо] состоится там. Почему? Потому что нам и Динамо нет смысла ехать в Харьков и при закрытых трибунах играть, а потом возвращаться. Много рисков и касательно транспортировки, и проживания. Поэтому мы решили минимизировать этот вопрос и отыграть в Киеве. Нет, мы хотим все наши домашние матчи до конца сезона отыграть на Олимпийском.

Когда начинали тренировочный процесс, мы уже были морально готовы к тому, что в конце мая начнем. Поэтому на сегодняшний день все процессы подогнаны к концу мая. Это то, что касается нашего клуба. Я читаю много статей на многих сайтах, для некоторых клубов это рано… Мы когда обсуждали вопрос возобновления чемпионата в конце мая, когда был «conference call», все клубы подтвердили, что давайте начинать в конце мая. Думаю, все технические вопросы должны быть решены вовремя».

Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили

Ранее журналист ТК Футбол Игорь Бурбас сообщил, что помимо проведения игр Шахтера на Олимпийском, киевляне должны доиграть сезон на домашнем стадионе Динамо имени Лобановского. Именно бело-синие до этого играли домашние матчи на центральной арене Украины. Однако руководство Динамо посчитало нерациональным использовать НСК Олимпийский и платить за аренду, учитывая необходимость доиграть сезон без зрителей на трибунах.

Уже в ближайшее воскресенье, 31 мая Горняки встретятся с Динамо на НСК Олимпийский, хотя именно донецкий клуб является номинальным хозяином поединка.

Шахтер лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на 15 очков. Киевляне имеют одинаковое количество очков с луганской Зарей.

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Киев, ФК Шахтер, Футбол, Новости футола.
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