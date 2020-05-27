УПЛ не будет остановлена в случае заболевания футболиста

Новости спорта:Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, что в чемпионате Украины примут опыт других стран в вопросе доигровки чемпионата.

УПЛ планирует возобновить сезон с 30-го мая, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что чемпионат не будет снова полностью остановлен, если игрок или тренер заболеют коронавирусом.

«В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин».

«Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен», - сказал Павелко.

Ранее стало известно расписание первого тура.