Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году

УПЛ не будет остановлена в случае заболевания футболиста

УПЛ не будет остановлена в случае заболевания футболиста
17:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Глава УАФ Андрей Павелко рассказал, что в чемпионате Украины примут опыт других стран в вопросе доигровки чемпионата.

УПЛ планирует возобновить сезон с 30-го мая, а президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что чемпионат не будет снова полностью остановлен, если игрок или тренер заболеют коронавирусом.

«В случае выявления заболевания не будет остановлен тур и все команды не уйдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимания опыт других стран, где правительство требовало ухода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом меняли свое решение, поэтому лишь зараженный игрок будет помещен на карантин».

«Решения по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько заболевший был вовлечен», - сказал Павелко.

Ранее стало известно расписание первого тура.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время матча Боруссия - Бавария футболист развил скорость 35,3 км/ч
02 Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
03 Кличко вернули чемпионские пояса
04 Бундеслига: Вольфсбург "уничтожил" Байер на его родном поле
05 У Тернополя забрали финал Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь