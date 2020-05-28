Назван самый ненавистный клуб Англии

Новости спорта:"Лидс" - самый ненавистный клуб Англии - English Football Statistician.

Портал English Football Statistician определил самый ненавистный футбольный клуб Англии.

В исследовании посчитали количество оскорбительных речевок в адрес команд, сообщает источник.

На первом месте "Лидс". Фанаты других команд сочинили про "павлинов" 117 зарядов. На второй позиции "Ливерпуль" (50), третий - "Тоттенхэм" (42). Также в десятку попали "Манчестер Сити", "Сандерленд", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", "Челси", "Бирмингем" и "Арсенал".

"Лидс" возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа (вторая лига английского первенства). Команда является трехкратным чемпионом Англии.