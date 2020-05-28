Три гранда АПЛ нацелились на Вернера

Новости спорта:Сам Тимо Вернер предпочитает Ливерпуль.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер входит в сферу интересов Ливерпуля, Челси и Манчестер Юнайтед. При этом все три клуба не хотят выплачивать 55 миллионов евро его клаусулы.

Главным претендентом на немецкого форварда считается Ливерпуль, который предпочитает и сам Тимо. Красные хотят закрыть сделку по Вернеру в течение следующей пары недель.

В нынешнем сезоне Вернер забил 30 голов и отдал 12 результативных передач в 39 матчах Лейпцига во всех турнирах.

Матчи элитного английского дивизиона возобновят в июне после того, как клубы поддержали возвращение команд к контактным тренировкам. Возможные даты рестарта — 19 или 26 июня.