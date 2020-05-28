В Лейпциге прояснили ситуацию с продажей Вернера

Новости спорта:Быки намерены заработать на продаже.

Директор Лейпцига Оливер Митцлафф заявил, что клуб не продаст форварда Тимо Вернера дешевле, чем 55 миллионов евро, прописанных в качестве клаусулы в контракте.

"Он не станет дешевле. Мы не будем продавать игрока ниже указанной стоимости, если его контракт действует еще год".

"В общем, мы всегда должны задавать следующий вопрос — можем ли мы заменить игрока, если мы продадим его по цене ниже его рыночной стоимости?", — цитирует Митцлаффа Goal.

Ранее сообщалось, что немецкий футболист сумел установить рекорд Бундеслиги в XXI веке.