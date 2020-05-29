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Соль: Причина перехода в Динамо вовсе не в деньгах

Соль: Причина перехода в Динамо вовсе не в деньгах
13:47 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий объяснил, почему решил перейти в киевский клуб.

Испанский форвард Динамо Фран Соль в интервью Sport Arena TV рассказал о причинах перехода в киевскую команду зимой 2019 года из Виллема II. По его словам, у него были более привлекательные предложения в финансовом плане.

«Причина перехода в Динамо вовсе не в деньгах. У меня были более привлекательные в финансовом плане предложения. Перешел в Динамо по двум причинам: первая – ко мне с большим уважением отнеслись президент клуба и главный тренер команды Хацкевич, объяснили, что я им нужен, а вторая – это была возможность помочь команде играть на европейском уровне. В чемпионате Нидерландов более стандартизированная система выплат, там оплата футболистам не зависит от того, в каком клубе они играют. Если клубы не играют в еврокубках, то им платят меньше, чем в Украине.

Были предложения из Мексики и от китайского клуба. Там мог подписать контракт очень просто и получал бы на 40% в год больше. Но дело в том, что меня это не так интересовало. Я хотел играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Кроме того, у меня здесь больше возможностей, чтобы меня заметили в сборной Испании. Моя мечта – сыграть за сборную Испании. Если бы я уехал в Мексику или Китай – я бы зарабатывал больше, но там не тот уровень, чтобы претендовать на попадание в национальную команду», — рассказал испанец.

Также нападающий поделился мнением, почему у него не получается стать основным футболистом команды.

Соль в текущем сезоне провел 14 матчей за Динамо. На счету 28-летнего форварда один гол и две результативные передачи.

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Динамо идет на третьем месте Favbet Лиги, уступая Заре по результатам личных встреч. В первом матче после возобновления сезона Динамо сыграет против Шахтера 31 мая.

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Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Фран Соль.
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