Новые даты проведения матчей Кубка Англии

Новости спорта:Стали известны даты проведения матчей Кубка Англии по футболу.

Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала предварительное расписание матчей Кубка страны-2019/20.

Как сообщает официальный сайт FA, планируется, что поединки 1/4 финала Кубка Англии пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы состоятся 11 и 12 июля, а финал намечен на 1 августа.

Пары 1/4 финала Кубка Англии выглядят следующим образом:

"Лестер" - "Челси"

"Ньюкасл" - "Манчестер Сити"

"Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал"

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед".

Ранее стало известно, что английская премьер-лига (АПЛ) возобновит сезон 17 июня.