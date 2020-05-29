Интер присматривается к защитнику Барселоны

Интер в ближайшее трансферное окно может лишиться Лаутаро Мартинеса, которого ждут в Барселоне. Взамен "нерадзурри" хотят получить Клемана Ленгле, сообщает Mundo Deportivo.
Тем не менее, непонятна степень доступности французского защитника. Каталонцы ранее были готовы предложить Хуниора Фирпо и Артуро Видаля.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист отыграл 29 матчей в составе "сине-гранатовых", отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.
Напомним, что Барселона ранее планировала обсудить с Клеманом Ленгле продление контракта.