Рюдигер убеждает Вернера перейти в Челси

Новости спорта:Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к тому, чтобы сменить клуб летом.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к тому, чтобы сменить клуб летом.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, защитник «Челси» Антонио Рюдигер, который близко дружит с Вернером и с которым они вместе играли в «Штутгарте», пытается убедить форварда перейти в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что Вернер близок к переходу в «Ливерпуль». Также к форварду сохраняет интерес «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Вернер провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.