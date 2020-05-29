Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии
Лигу чемпионов могут доиграть в Германии
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Официально: Финал Кубка Украины пройдет в Тернополе
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча УПЛ

Кадровая ситуация в Шахтере перед матчем с Динамо

Кадровая ситуация в Шахтере перед матчем с Динамо
17:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Чемпион Украины отрапортовал о кадровой ситуации перед принципиальным матчем.

Майкон, Валерий Бондарь и Артем Бондаренко занимаются по индивидуальной программе перед игрой против Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

В то же время, в общую группу вернулись Маркиньос Сиприано и Николай Матвиенко. Также была информация, что ранее индивидуально занимался Исмаили, но его состояние не уточняется. Впрочем, бразилец был на фото со всей командой.

Поединок обслужит судейская бригада, которую возглавит Екатерина Монзуль.

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Майкон, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Назван самый дорогой футбольный клуб Европы
03 Шовковский: Я не понимал свою замену в дебютном матче
04 Ярмоленко: Последний раз я столько бегал в 20 лет
05 Чисора: Усик собирается танцевать вокруг меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь