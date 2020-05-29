Кадровая ситуация в Шахтере перед матчем с Динамо

Новости спорта:Чемпион Украины отрапортовал о кадровой ситуации перед принципиальным матчем.

Майкон, Валерий Бондарь и Артем Бондаренко занимаются по индивидуальной программе перед игрой против Динамо, сообщает официальный сайт "горняков".

В то же время, в общую группу вернулись Маркиньос Сиприано и Николай Матвиенко. Также была информация, что ранее индивидуально занимался Исмаили, но его состояние не уточняется. Впрочем, бразилец был на фото со всей командой.

Поединок обслужит судейская бригада, которую возглавит Екатерина Монзуль.

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00.