Кьеллини рассказал, как его поразил Погба

Новости спорта:Поль Погба впечатлил защитника «Ювентуса».

Легендарный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в своей автобиографии вспомнил переход в клуб Поля Погба в 2012 году:

«Я помню момент, когда он пришел. Через три или четыре дня мои товарищи по команде посмотрели друг на друга и сказали: «Этот парень действительно хорош».

Он пришел в качестве свободного агента из «Манчестер Юнайтед», он был очень молод, и мы подумали, что он — один из тех, кого клубы используют лишь для работы на рынке.

Однако, никто не ожидал, что он станет настоящим чемпионом. Поль быстро двигался, имея невероятное телосложение, он был волшебным, впечатляющим футболистом на поле».