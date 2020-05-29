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Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера

Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
21:06 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Австрийцы - соперник сборной Украины на Евро-2020.

Австрийский футбольный союз сообщил о продлении контракта с главным тренером национальной команды Франко Фодой.

Новое соглашение рассчитано до ноября 2021 года (конец отборочного цикла на чемпионат мира-2022).

Фода возглавил сборную Австрии в октябре 2017 года. Немец вывел команду на Евро-2020, где она сыграет в одной группе с Украиной, Нидерландами и еще одним соперником, который станет известен после плей-офф Лиги Наций.

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По причине глобальной эпидемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на следующий год — он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Футбол, Сборная Австрии, Новости футбола, Франко Фода.
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