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ПСЖ хочет заплатить за Икарди 57 миллионов евро

ПСЖ хочет заплатить за Икарди 57 миллионов евро
00:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:ПСЖ и Интер согласовали трансфер нападающего Мауро Икарди.

История с выкупом ПСЖ Мауро Икарди у Интера, похоже, подошла к концу, по крайней мере, так утверждает Джанлука Ди Марцио.

По словам журналиста Sky Sport Italia, парижане заплатят "нерадзурри" 50 миллионов евро "чистыми" и еще 7 миллионов — в виде бонусов.

О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие выходные, поскольку право ПСЖ на приоритетный выкуп аргентинца истекает ночью в воскресенье, 31 мая.

Изначально в арендном договоре значилась сумма выкупа в 70 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Икарди провел 31 матч за ПСЖ, в которых забил 20 мячей.

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ПСЖ, Футбол, Интер, Икарди.
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