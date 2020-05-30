"Црвена Звезда" стала досрочным чемпионом Сербии по футболу

Новости спорта:"Црвена Звезда" стала чемпионом в третий раз подряд и 31-й раз в истории.

"Црвена Звезда" в гостях разгромила ФК "Советов" и досрочно оформила чемпионский титул в сербском первенстве, сообщает сайт триумфаторов.

В ворота хозяев поля влетело пять сухих мяча. Дважды отличился полузащитник Алекса Вуканович - 5:0. Зато конкурент "Црвены Звезды" - "Войводина", потерял очки в матче с "Чукаричками" (1:1).

Отметим, что "Црвена Звезда" набрала 72 очка за четыре тура до конца соревнований, у "Партизана" - 58.

Таким образом, "Црвена Звезда" стала чемпионом в третий раз подряд и 31-й раз в истории.