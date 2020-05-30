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"Црвена Звезда" стала досрочным чемпионом Сербии по футболу

"Црвена Звезда" стала досрочным чемпионом Сербии по футболу
04:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости спорта:"Црвена Звезда" стала чемпионом в третий раз подряд и 31-й раз в истории.

"Црвена Звезда" в гостях разгромила ФК "Советов" и досрочно оформила чемпионский титул в сербском первенстве, сообщает сайт триумфаторов.

В ворота хозяев поля влетело пять сухих мяча. Дважды отличился полузащитник Алекса Вуканович - 5:0. Зато конкурент "Црвены Звезды" - "Войводина", потерял очки в матче с "Чукаричками" (1:1).

Отметим, что "Црвена Звезда" набрала 72 очка за четыре тура до конца соревнований, у "Партизана" - 58.

Таким образом, "Црвена Звезда" стала чемпионом в третий раз подряд и 31-й раз в истории.

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Футбол, Чемпион, Чемпионат Сербии, Црвена Звезда.
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