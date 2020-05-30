Лестер предложил 20 млн евро за талантливого норвежца

Новости спорта:Лисы намерены усилиться путем подписания норвежского защитника.

Защитник Селтика Кристоффер Айер в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьеру-лигу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Лестер продолжает вести переговоры о переходе 22-летнего норвежца, желая усилить центральную линию обороны в летнее межсезонье.

Источник утверждает, что "лисы" готовы заплатить за Айера 20 миллионов евро. На данном этапе клуб ведет переговоры с агентами футболиста.

Действующий контракт Айера с Селтиком рассчитан до июня 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к норвежскому центрбеку со стороны лондонского Арсенала и Милана.