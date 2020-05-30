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Сезон Первой лиги могут возобновить в конце июня

Сезон Первой лиги могут возобновить в конце июня
18:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первую лигу могут возобновить 23 июня.

Первая лига все-таки может быть доиграна в этом сезоне.

Согласно проекту календаря, чемпионат могут возобновить 23 июня матчами 20-го тура, сообщил официальный сайт Прикарпатья.

ПФЛ сообщила, что восемь клубов в листе-опроснике указали в качестве оптимального варианта доигровку чемпионата согласно регламенту. Это Рух, Минай, Ингулец, Агробизнес, Оболонь-Бровар, Металлист 1925, Металлург и Черкащина.

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Окончательно судьба сезона в Первой лиге должна решиться на Совете лиг ПФЛ, запланированном на пятое июня.

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Футбол, Первая лига, Агробизнес, Оболонь-Бровар, Ингулец, Черкащина, РУХ, Металлург, Минай, Металлист 1925.
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