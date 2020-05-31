Потрясающая статистика главного тренера Баварии Флика

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик после уверенной победы над Фортуной (5:0) добыл свою 22 победу в 25 первых матчах в качестве наставника мюнхенцев.
В последний раз в Баварии такое происходило в 1965 году, когда команду возглавил югославский (ныне — хорватский) тренер Златко Чайковский.
Продлить успешный показатель побед Ханс-Дитер Флик может 6 июня, когда Бавария на выезде встретится с Байером.
После увольнения из мюнхенского клуба Нико Ковача Флик в октябре прошлого года был назначен исполняющим обязанности тренера Баварии, а в ноябре принял команду на полноценной основе. До этого он работал помощником хорвата.
Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую Боруссию на 10 очков. Шмели имеют матч в запасе.