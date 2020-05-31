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Реал не сможет купить Хаверца

Реал не сможет купить Хаверца
23:55 Вс, 31 Май 2020 Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Кризис ударил по финансовым возможностям "бланкос".

Мадридский Реал планировал в будущее трансферное окно приобрести полузащитника Байера Кая Хаверца, утверждает Marca.

По данным источника, из-за финансового кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, "бланкос" не смогут реализовать эти планы.

Отмечается, что стоимость хавбека на сегодняшний день оценивается в 80-100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы Бавария, Арсенал и Челси.

В текущем сезоне немецкий хавбек провел за леверкузенский клуб 38 поединков во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

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Трансфер, Байер, Реал Мадрид, Кай Хаверц.
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