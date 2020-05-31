Защитник Вероны попал в зону интересов Ювентуса

Ювентус проявляет интерес к защитнику Вероны Марашу Кумбулле, передает La Repubblica.
За 20-летним албанцем следят многие европейские клубы, в их числе Интер и Наполи, причем нерадзурри уже вели активные переговоры с самим игроком.
Кроме итальянских клубов, интересен молодой защитник и Тоттенхэму с Эвертоном.
Сообщалось, что Верона намерена выручить за Кумбуллу 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 19 матчах за джалоблу, отличившись один забитым мячом.
Рестарт чемпионата Италии запланирован на 19 июня. В ближайшем туре Ювентус сыграет с Болоньей, Верона сразится с Кальяри.