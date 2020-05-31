Защитник Вероны попал в зону интересов Ювентуса

Новости спорта:Молодой албанец входит в сферу интересов многих европейских клубов.

Ювентус проявляет интерес к защитнику Вероны Марашу Кумбулле, передает La Repubblica.

За 20-летним албанцем следят многие европейские клубы, в их числе Интер и Наполи, причем нерадзурри уже вели активные переговоры с самим игроком.

Кроме итальянских клубов, интересен молодой защитник и Тоттенхэму с Эвертоном.

Сообщалось, что Верона намерена выручить за Кумбуллу 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 19 матчах за джалоблу, отличившись один забитым мячом.

Рестарт чемпионата Италии запланирован на 19 июня. В ближайшем туре Ювентус сыграет с Болоньей, Верона сразится с Кальяри.