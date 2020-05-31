Скачать
Понедельник, 01.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"

Защитник Вероны попал в зону интересов Ювентуса

Защитник Вероны попал в зону интересов Ювентуса
23:58 Вс, 31 Май 2020 Телеграф sportarena.com

Новости спорта:Молодой албанец входит в сферу интересов многих европейских клубов.

Ювентус проявляет интерес к защитнику Вероны Марашу Кумбулле, передает La Repubblica.

За 20-летним албанцем следят многие европейские клубы, в их числе Интер и Наполи, причем нерадзурри уже вели активные переговоры с самим игроком.

Кроме итальянских клубов, интересен молодой защитник и Тоттенхэму с Эвертоном.

Сообщалось, что Верона намерена выручить за Кумбуллу 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 19 матчах за джалоблу, отличившись один забитым мячом.

Рестарт чемпионата Италии запланирован на 19 июня. В ближайшем туре Ювентус сыграет с Болоньей, Верона сразится с Кальяри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, Верона, Ювентус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарям на заметку: Роналду отрабатывает удары по воротам (Видео)
02 Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
03 Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
04 УПЛ: Александрия одолела Зарю
05 Президент WBC о возвращении Тайсона: Я поддерживаю его решение на 100 процентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь