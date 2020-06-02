Саутгемптон продлил главного тренера

Новости спорта:Наставник проведет в клубе ещё четыре года.

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем.

Новое соглашение австрийского специалиста со "святыми" рассчитано на четыре года. Условия договора не разглашаются.

Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в 2018 году, а ранее работал в Германии, где тренировал "РБ Лейпциг", "Ингольштадт" и ряд других клубов.

"Саутгемптон", набрав 34 очка в 29 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяют 7 очков. Наряду с практически всеми соревнованиями в мире чемпионат Англии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 17 июня.