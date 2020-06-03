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Байер продлил бразильца Венделла

Байер продлил бразильца Венделла
16:02 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Новый контракт бразильского защитника рассчитан до 2022 года.

Фланговый защитник Венделл поставил подпись под новым соглашением с Байером. Об этом сообщает официальный сайт "фармацевтов".

26-летний бразилец подписал контракт с леверкузенским клубом до 2022 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.

"Я всегда чувствовал себя здесь комфортно, каждый день. Байер стал моей семьей. Я уверен, что все мы еще добьемся великих результатов, поскольку у нас собралась замечательная команда", — заявил футболист.

Напомним, что Венделл выступает за Байер с 2014 года. За это время он провел в футболке "фармацевтов" 212 поединков, в которых забил 8 голов и отдал 15 результативных передач.

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ФК Байер, Футбол, Венделл, Новости тфутбола.
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