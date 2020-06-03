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Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба

Игрок Атлетико объявил о создании собственного футбольного клуба
17:27 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Он планирует воспитывать молодежь в своей академии

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес объявил о создании собственного футбольного клуба. Он будет ориентироваться на воспитание молодых игроков разных возрастных категорий.

Клуб получил название "Клуб Коста Сити" и будет базироваться в городе Эльче, в котором родился Сауль. В ближайшее время команда планирует привлечь в свою систему примерно 500 футболистов. Партнером испанца стал спортивный бренд Nike.

Испанец выступает за "матрасников" с 2012 года. Всего вместе с мадридским клубом он дважды выиграл Лигу Европы, брал Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны. За сборную Испании он провел 19 матчей, в которых забил три мяча.

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Футбол, Новости футбола, Сауль Ньигес.
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