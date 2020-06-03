Наполи просит €100 млн за Кулибали

Новости спорта:На сенегальца также претендуют Ливерпуль с ПСЖ.

По информации Sky Sport Italia, Манчестер Юнайтед предложил 80 миллионов евро за защитника Наполи Калиду Кулибали.

Итальянскую сторону не устроило это предложение: неаполитанцы по-прежнему оценивают своего ключевого центрбека в 100 миллионов евро.

В борьбе за Кулибали конкуренцию МЮ составляют Ливерпуль и ПСЖ, причем чемпион Франции уже предлагал Калиду пятилетний контракт с окладом в 10 миллионов евро за сезон.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел 21 матч за Наполи, не отметившись результативными действиями.

Европейские топ-чемпионаты возвращаются после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Чемпионат Англии возобновится 17 июня, Серия А — 20 июня.