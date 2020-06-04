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Определена дата полуфинала Кубка Италии Ювентус - Милан

Определена дата полуфинала Кубка Италии Ювентус - Милан
07:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Днем позже путевку в финал разыграют Наполи и Интер.

Ответные полуфинальные матчи Кубка Италии будут разведены по дням и состоятся 12 и 13 июня, информирует Sky Sport Italia.

12 июня в Турине сыграют Ювентус и Милан, днем позже в Неаполе путевку в финал турнира оспорят Наполи и Интер.

Первый матч между Миланом и Ювентусом завершился вничью (1:1), Наполи же одержал выездную победу над Интером (1:0). Финал Кубка Италии состоится в Риме 17 июня.

Ответным матчем Ювентуса и Милана после трехмесячного перерыва возобновится футбольный сезон в Италии. Через неделю, 20 июня, возобновится и розыгрыш Серии А.

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ФК Милан, ФК Ювентус, Серия А, Кубок Италии, Новости спорта.
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