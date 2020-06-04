Касильяс назвал только двух и трех лучших игроков Реала за всю историю

Новости спорта:Кипер выбрал идеальных футболистов, которые выступали за клуб.

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского Реала Икер Касильяс в интервью AS назвал двух лучших футболистов в истории "королевского" клуба.

"Три лучших игрока в истории Реала? Трех не назову. Но вот два - Дон Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду".

Также Икер назвал испанцев, которые заслужили получить Золотой мяч за свою карьеру.

"По моему мнению, Рауль, Серхио Рамос, Хави и Иньеста точно заслужили на Золотой мяч за свою карьеру", - добавил Касильяс.

Напомним, в феврале 2020 года Икер Касильяс завершил карьеру.