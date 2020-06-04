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Форвард Динамо тренируется с ветеранами

Форвард Динамо тренируется с ветеранами
10:25 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Дисквалифицированный форвард «Динамо» продолжает поддерживать форму.

24-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, отбывающий годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, активно поддерживает спортивную форму

Артем принял участие в тренировке ветеранов украинского футбола, объединенных в национальную сборную Украины среди ветеранов. В двухсторонней встрече участвовали известные исполнители — Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Александр Романчук, Алексей Белик, Сергей Шищенко, Николай Ищенко, Геннадий Медведев, Виталий Самойлов, Андрей Хомин и другие.

Артем Беседин действовал в нападении и забил парочку мячей, а после тренировки продолжил занятие индивидуально, выполняя рекомендации экс-динамовца, а нынче тренера по фитнесу «Колоса» Виталия Мандзюка.

На футбольное поле Артем Беседин сможет вернуться 19-го декабря 2020-го года, а к тренировкам в составе «Динамо» футболист сможет приступить за два месяца до окончания дисквалификации, то есть, с 19-го октября.

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Все по теме:

Футбол, ФК Динамо (Киев), УАФ, Артем Беседин.
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