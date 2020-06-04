Семин прокомментировал информацию о Динамо

Новости спорта:Наставника связывают с возможным назначением в киевский клуб.

Российский тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что может возглавить киевское Динамо. Сообщалось, что он рассматривается как один из главных претендентов на пост главного тренера столичной команды.

«Ко мне по этому поводу никто не обращался», — заявил Семин.

Семин работал с Динамо дважды — с 2007 по 2009 год и с 2010 по 2012 год. Вместе с киевлянами он выигрывал чемпионат Украины (2008/09) и Суперкубок Украины (2011).

Напомним, в мае этого года Семин покинул должность главного тренера Локомотива.

Ранее сообщалось, что руководство киевского Динамо проявляет интерес к главному тренеру турецкого Аланьяспора Эролу Булуту. Летом прошлого года Динамо сменило тренера, назначив Алексея Михайличенко вместо Александра Хацкевича.

Динамо расположилось на четвертом месте Favbet Лиги, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям. 7 июня киевляне дома примут Александрию.