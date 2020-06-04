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Диего Косту оштрафовали на 36 тысяч евро

Диего Косту оштрафовали на 36 тысяч евро
14:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист отделался от тюрьмы.

Нападающий мадридского Атлетико Диего Коста сумел избежать тюремного срока. Об этом сообщает Daily Mail.

Футболист должен был оказаться за решеткой за уклонение от уплаты налогов, но отделался штрафом, который составил 36 тысяч евро.

Дело в том, что по испанским законам заключение можно заменить штрафом.

Также Коста признал себя виновным в уклонении от налогов в 2014 году и заплатил в казну страны 1,1 млн евро.

"Диего Коста достиг соглашения с прокурором несколько месяцев назад и уже выплатил соответствующий штраф и проценты, и запрос на тюремное заключение был отозван", - сказал представитель Атлетико.

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Все по теме:

Штраф, ФК Атлетико М, Ла Лига, Примера, Диего Коста.
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