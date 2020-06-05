Динамо может возглавить тренер, который уже тренировал клуб

Новости спорта:Киевский клуб могут возглавить Юрий Семин или Сергей Ребров.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин может снова, уже в третий раз, возглавить киевский клуб. В то же время в столичном клубе рассматривают еще одну кандидатуру на должность наставника команды.

Речь идет о специалисте, который, как и Семин, имел опыт работы у руля «Динамо». Это Сергей Ребров, возглавляющий сейчас венгерский «Ференцварош».

«Динамо» пока не выходило на тренеров с конкретными предложениями. Но в киевском клубе на данный момент рассматривают лишь кандидатуры Реброва и Семина.

Ранее сообщалось, что Семин готов рассмотреть предложение «Динамо», если такое поступит.